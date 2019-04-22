إيران تعلق على وقف أمريكا إعفاءات النفط

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الإثنين، أن قرار الإدارة الأمريكية، بعدم تمديد إعفاءات لمستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية ”لا قيمة له“.

وقال موسوي في بيان صحافي، تعليقًا على القرار الأمريكي، إن ”إيران تعتبر من حيث المبدأ هذا القرار لا قيمة له بامتياز؛ لأن العقوبات غير قانونية، ولا تقدر قيمة للعقوبات لمنحها إعفاءات من الإدارة الأمريكية“.

وتابع، ”نظرًا للآثار السلبية لهذه العقوبات وإمكانية زيادة هذه الآثار السلبية دون إطالة الاستثناءات، ظلت وزارة الخارجية على اتصال دائم بجميع المؤسسات المحلية ذات الصلة، كما أجرت مشاورات مكثفة مع العديد من الشركاء الأجانب، الأوروبيين والدوليين، وجيرانهم، وسوف تنعكس نتائج هذه الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية في سلطات صنع القرار، وسيتم اتخاذ قرار سريع بشأن هذه المسألة“.

وأضاف: ”سوف تتخذ إيران القرار المناسب وستعلن عنه لاحقًا“، من دون تقديم مزيد من المعلومات عن طبيعة القرار الذي ستتخذه طهران تجاه القرار الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في أيار/ مايو.