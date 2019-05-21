السعودية.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفتاة التي حاول والدها نحرها

أكدت صحة جدة في المملكة العربية السعودية، أن حالة الفتاة (15 عامًا)، التي حاول والدها نحرها وطعنها 4 طعنات ”مستقرة“، وذلك بعد أن قام والدها نفسه بنقلها للمستشفى.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن الفتاة تلقت من والدها عدة طعنات، لكنها لم تصل للشريان الرئيسي والقصبة الهوائية، فيما أوضحت صحة جدة، أن سرعة نقلها بواسطة والدها للمستشفى وتدخل الأطباء السريع ساهما في تجاوزها لمرحلة الخطر.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا مع الأب، الذي أقر بأنه حاول نحر ابنته وطعنها 4 طعنات، قبل أن ينقلها للمستشفى.

وحاول الأب المتهم الهروب من المستشفى عند حضور رجال الأمن، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه.