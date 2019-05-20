اقتحم غرفة نومها.. شاب تونسي يطعن خالته 13 مرة قبل الهجرة لإيطاليا

قرّرت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الاثنين، الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت ضدّ شاب تونسي، قتل خالته بتسديد 13 طعنة لجسدها.

وكان الشاب اقتحم غرفة نوم خالته بمنزلها الكائن بمنطقة ”حي الزهور الرابع“، بالقرب من العاصمة التونسية، وحاول سرقة بعض الأموال والذهب.

وأفادت التحقيقات بأن الشاب المتهم علم بأن خالته تخفي في منزلها مبلغًا ماليًّا كبيرًا لتتمكن من السفر والقيام بمناسك العمرة، فقرر سرقتها للهجرة إلى ايطاليا عبر قوارب البحر.

لكنّ أعوان قوة مكافحة الإجرام بمنطقة ”القرجاني“، بالعاصمة التونسيّة، نجحت في القبض على الجاني، حيث كانت ملابسه ملطخة بدماء خالته، قبل أن يعترف بالتهم المنسوبة إليه بالجريمة.