السعودية… القبض على خاطفة مولودة من مستشفى في جدة

ألقت الشرطة السعودية القبض على امرأة في العقد الخامس من عمرها خطفت طفلة حديثة الولادة من أحد المستشفيات الخاصة في مدينة جدة غرب المملكة الخميس الماضي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في بيان إن ”إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المتهمة بجريمة خطف الطفلة حيث تم القبض عليها وتوقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها“.

عم الطفلة المختطفة ”نور“ كشف أن الخاطفة اضطرت بعد تضيق الخناق عليها لترك ”نور“ في أحد المستوصفات الخاصة، وتركت ورقة مدونًا بها رقم هاتف والد الرضيعة ولاذت بالفرار.