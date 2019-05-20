مطار جدة يعمل بشكل طبيعي بعد اعتراض صاروخ حوثي (فيديو)

تناقلت حسابات سعودية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر عودة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للعمل بشكل طبيعي بعد تأخير في الرحلات إثر اعتراض صاروح حوثي كان على ما يبدو يستهدف المطار الذي يزدحم هذه الأيام بالمعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة خاصة مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ويظهر مقطع قصير نشره سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا حوثيًّا فوق سماء مطار جدة دون حدوث أي إصابة.

وأدت هذه المحاولة الحوثية على ما يبدو إلى إيقاف مؤقت للرحلات بمطار جدة في إطار إجرءات السلامة قبل أن تعود حركة الطيران الجوي بالمطار إلى وضعها الاعتيادي.

وكتب المعلق السعودي ابراهيم البكيري: ”ولله الحمد هبطت طائرتنا في مطار جدة قبل قليل قادمة من الرياض دون تأخير .. الحركة الجوية مستقرة والمعتمرون قادمون من كل حدب وصوب إلى مكة الحبيبة الآمنة .. اللهم تقبل منهم وأدم علينا راحة البال، وأحفظ بلادنا من كل مكروه.“

ولله الحمد هبطت طائرتنا في مطار جدة قبل قليل قادمة من الرياض دون تأخير .. الحركة الجوية مستقرة والمعتمرين قادمين من كل حدب وصوب الى مكة الحبيبة الآمنة .. اللهم تقبل منهم وأدم علينا راحة البال، وأحفظ بلادنا من كل مكروه. — ابراهيم البكيري (@ibrahim_albkeri) May 20, 2019

ورأى معلقون بمواقع التواصل الاجتماعي في المحاولة الحوثية لضرب مطار جدة بالخصوص، محاولة لاستهداف المعتمرين خاصة وأنه جرى أيضًا اعتراض صاروخ حوثي فوق سماء الطائف قالت مصادر سعودية إنه كان يستهدف مكة المكرمة.

وانتشر على نطاق واسع هاشتاغ بموقع تويتر تحت عنوان #الحوثي_يستهدف_كعبة_المسلمين.