مطار جدة يعمل بشكل طبيعي بعد اعتراض صاروخ حوثي (فيديو)

تناقلت حسابات سعودية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر عودة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للعمل بشكل طبيعي بعد تأخير في الرحلات إثر اعتراض صاروح حوثي كان على ما يبدو يستهدف المطار الذي يزدحم هذه الأيام بالمعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة خاصة مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ويظهر مقطع قصير نشره سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخا حوثيا فوق سماء مطار جدة دون حدوث أي إصابة. #الرياض #الطائف #جدة #مكة_المكرمة #الطايف_الآن #السعودية #جدة_الآن #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين #شكرا_الدفاع_الجوي #مطار_جدة