”جنح دبي“ تنهي قضية الفنانة المصرية زينة وأسرة أمريكية بهذه العقوبة

انتهت قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية #وسام_رضا إسماعيل، الشهيرة بـ"#زينة"، وأسرة أمريكية من أصول مصرية، وذلك في فندق "أتلانتس" بدبي في دولة #الإمارات، بفرض محكمة الجنح غرامة 10 آلاف درهم (2,740 دولارا) بحق جميع الأطراف، وأحالت الدعويين المدنيتين الملحقتين بها إلى المحكمة المدنية المختصة. وسبق أن استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد في القضية، قال إنه سمع "زينة" تصرخ وتسب طفلة صغيرة، وتضربها على يدها، وكرد فعل لما حدث هرع والدها ووالدتها إليها، وحاولا الاستفسار من الممثلة عن سبب اعتدائها على ابنتهما (12 عامًا)، فتدخلت شقيقة الفنانة زينة وهاجمت الأم ودفعتها، ثم عضتها، فحاول الأب تخليصها، لكن الممثلة ضربته على يده، مبينًا أن الأب والأم (طرفي القضية) لم يفعلا شيئًا، وأنه تعرض لاعتداء بدوره، حين حاول فض الشجار.