مستثمر ثري يخسر أمواله في عملية احتيال عبر ”بيتكوين“

خسر ثري مدخرات العمر البالغة 1.2 مليون جنيه إسترليني في عملية نصب وقع ضحيتها، حيث نفّذها محتالون مجهولون الهوية بالاتصال معه عبر الإنترنت، وإغرائه للاستثمار بالعملة الرقمية ”بيتكوين”، تحت وعود بأرباح وفيرة تُضاعف أمواله الأصلية 15 مرة.

ويُعد الضحية الذي لم يُكشف عن اسمه، من ذوي الخبرة بالعملات الرقمية في الملاذ الضريبي جيرسي غرب أوروبا، حيث الضرائب المنخفضة بدرجة فوق العادة، وفي بعض الأحيان لا تفرض ضرائب على الإطلاق.

وذكرت مفوضية الخدمات المالية في جيرسي، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، أن الضحية اتصل مع المحتالين لمدة 18 شهرًا أثناء استفساره عبر الإنترنت حول عملة بيتكوين، حيث زعموا أنهم من النرويج، وتواصلوا معه عبر البريد الإلكتروني والهاتف.

ونجحوا في بناء الثقة معه لإرسال مبلغ مالي كبير، مستخدمين أسماء شركات معروفة لإقناعه، ولكن كل أمواله اختفت في عملية نصب معقدة، تنطوي على معاملات مصرفية في جميع أنحاء العالم.

وقالت شرطة جيرسي: ”من غير المرجح استرداد أمواله“، واصفةً الحادثة بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال الفردية.