الأتراك يهربون من الليرة المتداعية إلى العملة الافتراضية ”البيتكوين“

قفز عدد الأتراك الذين انضموا إلى منصة تداول العملة الافتراضية، بتكوين، منذ 26 مارس الماضي، إلى 30 ألف شخص، اضطرهم تدهور سعر الليرة مقابل الدولار، إلى البحث عن ملجأ يحميهم من الخسارات المتواصلة.

أورد ذلك موقع ”كوين ديسك“ الإخباري، نقلًا عن آمدي شونغ مدير العمليات في مؤسسة OKEx للتداولات الرقمية العالمية.

وكانت مؤسسة أوكيكس استحدثت في 26 مارس الماضي، منصّة تداول للعملات الرقمية في تركيا، بعد تنامي هروب الأتراك من عملتهم المحلية، التي تعرضت عام 2018 لانهيار بنسبة الثلث تقريبًا، ثم عادت خلال الأشهر الستة الماضية لتسجل دورة تراجع قياسي جديدة وصلت ذروتها الأسبوع الماضي، حسب تقرير كوين ديسك.

ونقل التقرير عن مدير وحدة البتكوين التركية Btc Turk، أوزغو غونري، أن ثنائي انخفاض العملة وارتفاع التضخم، دفع الأتراك وتحديدًا في إسطنبول إلى اللجوء الكثيف للبتكوين.

ففي اليوم الذي انخفضت فيه الليرة بنسبة 20% خلال أغسطس الماضي، قفز عدد المتحولين إلى العملة الرقمية بنسبة 100%، مضيفًا أن معدل التداول في البتكوين بتركيا ارتفع إلى معدل 14 مليون دولار يوميًا، في العديد من أيام شهر أبريل الماضي.