مسلح في السعودية يقتل مدير مدرسة بمحافظة العرضيات (صورة)

فتح مسلح النار، اليوم الخميس، داخل مدرسة بمحافظة العرضيات، فقتل مدير المدرسة قبل أن تلقي قوات الأمن السعودية القبض عليه لاحقًا.

وحضر الجاني في وقت مبكر إلى المدرسة، قرابة السادسة صباحًا، وقتل مديرها الذي يقارب عمره العقد الخامس، وأرداه قتيلًا بإطلاق 4 رصاصات عليه من سلاح رشاش.

وبحسب شهود عيان، فقد أصابت بعض الرصاصات العشوائية سيارة القتيل كذلك، والتي كانت متوقفة على جانب الطريق.

‏وأشارت إفادات بعض السكان التي تداولها ناشطون وحسابات إخبارية عقب الحادثة، أن دوافع الجريمة تعود لخلافات بين القاتل ومدير المدرسة الضحية.

وبحسب صحيفة ”سبق“ السعودية، فإن مدير المدرسة المقتول يدعى محمد علي آل شاكر العامري، وأمضى قرابة عقدين ونصف في ”التعليم“، تنقّل بين تعليم المخواة وأضم، ونيرا، ثم العرضيات، وسبقها بالخدمة في القوات المسلحة.

والضحية له أخوان و5 أخوات، ومتزوج من زوجتين، وله 5 أبناء و6 بنات أصغرهم بعمر سنتين.

ونقلت الصحيفة عن أحد أقارب الضحية قوله: ”كانت آخر أعماله المتناقلة تكريمه لأبناء شهداء الواجب من طلابه وأبناء القبيلة قبل يومين، في لجنة التنمية الاجتماعية، كان في منتصف عقده الخامس ولديه مكاتبات وأوراق من الملك فيصل رحمه الله“.