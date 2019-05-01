إعدام السعودي طارق بن خميس قاتل والدته وشقيقتيه.. تعرف على تفاصيل الجريمة

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القتل حداً (الإعدام) بحق مواطن سعودي أدين بقتل والدته وشقيقتيه في جريمة مروعة وقعت في العام 2007 في مدينة نجران.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق طارق بن خميس بن محمد آل سوسان، تم في مدينة نجران بعد أن أدين بقتل والدته فلوة بنت سعيد بن جمعان آل سعد، وشقيقتيه منى و دلال“ ـ سعوديات الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليهن مما أدى إلى وفاتهن، وقيامه بإطلاق النار على نفسه بعد ذلك محاولاً الانتحار.

وكان طارق في الخامسة والثلاثين من عمره عندما ارتكب جريمته قبل صلاة الجمعة في منزله بحي القعصوم بمدينة نجران.

ووفقاً لبيان الشرطة آنذاك، فقد أطلق الجاني النار من مسدس ”على رأس والدته طلقة واحدة فأرداها قتيلة ثم أطلق النار على رأسي شقيقتيه منى (22عاماً) وشقيقته دلال (20عاماً) فقتلهما على الفور“.

وبحسب البيان قام الشاب بإطلاق ”النار على نفسه طلقة واحدة دخلت من تحت فكه السفلي ونفذت من فوق شفته العليا وتم نقله إلى مستشفى الملك خالد، لينجو من الموت ويخضع للمحاكمة التي انتهت بإعدامه.

وقال بيان الداخلية إن المحكمة العامة أصدرت بحق القاتل صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ”ولأن قتله للمجني عليهن على وجه يأمن معه من غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله أمه وشقيقتيه غيلة، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور“.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على مهربي المخدرات ومرتكبي الاغتصاب والردّة والقتل والسطو المسلح وممارسي السحر والشعوذة، بجانب المدانين بقضايا الإرهاب.