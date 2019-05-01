عراقي يعذب ولده حتى الموت ويلقي جثته في ”النفايات“

ألقت السلطات الأمنية في العراق القبض على متهم بتعذيب ابنه حتى الموت في العاصمة بغداد، وإلقاء جثته في حاوية النفايات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أن ”مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على تعذيب ولده حتى الموت، وإلقاء جثته في حاوية النفايات جنوب شرق العاصمة بغداد“.

كما ألقت السلطات الأمنية على ”اثنين من المشتبه بهما قرب محل الحادث، وهما من أقرباء الجاني الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بجريمته“.

وتشهد جرائم القتل على خلفية المشاكل العائلية تزايدًا ملحوظًا في عموم العراق، فيما يحذر قانونيون من ضعف سلطة القانون والأجهزة الأمنية، مما يدفع البعض إلى تصفية حساباتهم خارج أروقة المحاكم، ما يتسبب بتزايد ملحوظ في معدلات الجريمة.