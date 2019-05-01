أكرمت عامل الكراج فقتلها من أجل 15 دولارًا

لم تكن تعلم ربة منزل مصرية في منتصف العقد الرابع من العمر أن سعيها لعمل الخير سيكون سببًا في إزهاق روحها طعنًا.

في قسم شرطة مدينة نصر شرق القاهرة، كان البلاغ الرسمي بالعثور على جثة ربة منزل، غارقة في الدماء، بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، ليتبين مصرعها، وينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشكل فريق بحث جنائي، توصل إلى لغز الجريمة، حيث تبين أن عامل الكراج الذي يعمل في منطقة سكن المجني عليها هو المتهم في الجريمة، ليتم القبض عليه، للمثول أمام رجال الأمن بعد أن أكدت التحريات السرية والمعلومات ارتكابه الجريمة.

واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة، حيث تحدث عن إكرام المجني عليها له، حيث طلبت منه غسيل سيارتها، وبعد الانتهاء من عمله كلفته بالصعود لشقتها للحصول على أجره، إلى جانب منحه بعض الأطعمة الزائدة عن حاجتها، وبعض المعلبات لأسرته، نظرًا لقدوم شهر رمضان المبارك.

وتحدث المتهم عن قيامه بالطرق على باب الشقة، وحينما فتحت المجني عليها الباب، وتركته مفتوحًا لحين إحضار أجره والأطعمة، دخل المتهم خلفها، وتعدى عليها، ثم أحضر ”سكينًا“ من المطبخ وطعنها في أماكن متفرقة واستولى على هاتف محمول ومبلغ 300 جنيه ”قرابة 15 دولارًا“.

وتبين من المحضر الرسمي أن المتهم حينما سمع طرق باب الشقة قام بالقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار، ونتج عن ذلك إصابته بكسر في الساقين، وأرشد عن المسروقات، لتقرر النيابة حبسه على ذمة القضية.