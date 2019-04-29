تضمن ”إيحاءات جنسية“.. إعلان ترويجي لـ“زيت مساج“ يثير جدلًا في السعودية (فيديو)

أثارت شابة سعودية تحظى بمتابعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بعد أن نشرت إعلانًا عن زيت مساج تنتجه إحدى شركات التجميل في المملكة، قال كثيرون ممن شاهدوه إنه يتضمن ”إيحاءات جنسية شاذة“ ما لبثت أن نفتها الشابة بعد تطورات لافتة في القصة.

وبدأ الجدل عقب نشر ”بدور البراهيم“، التي تروج لمنتجات تجارية متنوعة، من بينها مواد التجميل، مقطع فيديو في حسابها بموقع ”سناب شات“، قبل يومين، دعت فيه لاستخدام زيت مساج قالت إنه ”خاص بالمتزوجين“، قبل أن تستدرك بالقول إن ”غير المتزوجين يمكن أن يستخدموه أيضاً“.

وخلال شرحها للمنتج، قالت البراهيم، إن المنتج يمكن استخدامه في مساج ”شاب مع شاب أو فتاة مع فتاة“، وقالت أيضاً إنه ”يعطي إحساس بحرارة عالية، ويمكن استخدامه على المناطق الحساسة.. وخاصة البنات اللائي يعانين من البرود الجنسي“.

وقوبل الإعلان بسيل من الانتقادات للمعلنة الشابة، واتهامها بالترويج لعلاقات جنسية غير شرعية، وسط مطالب بمحاسبتها، ومحاسبة الشركة التي استعانت بها، وهو ما تم بالفعل، رغم نفي البراهيم تلك الاتهامات، ودفاع بعض متابعيها عنها.

هذي مو دعاية لمنتج هذا إنحطاط وتفاهة ودعوه للإنحلال ويجب على الجهات المختصه محاسبتها ويجب كف أمثالها من عمليات الدعاية لأن ما يقدمه بعضهم من محتوى هو يسيء للمجتمع والوطن والمصيبه الأكبر هم من يتابعون تلك الأشكال والشركات التى تستعين بهم #بدور_البراهيم pic.twitter.com/WGLAxO3Hc6 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 28, 2019

#بدور_البراهيم حقيقه ماتبعها ولا اعرفها ولا يشرفني لكن هالمقطع مستفز ويجب محاسبتها هي وامثالها حسبي الله ونعم الوكيل كم من المراهقات يتابعون نوعية هالمشاهير واخرتها تنشر اشياء قبيحه ونجسه مثلها قسم بالله شي يفقع القلب لوين وصلنا لهالجرأه صار اعلان اباحي هذا !! pic.twitter.com/oJGjuuB8mw — عبدالله العسيري???????? (@abood07asiry) April 27, 2019

#بدور_البراهيم. حسبي الله البنت ماقالت شي غلط صدق ناس تدور الزله استمري يابدور ياناضجه ياجميله ياقدوتي ????♥️ — .. (@batoll_99) April 27, 2019

ياخي بعضهم تحسه يحب يحرش من غير يتأنى.

كلامها مافيه شي لما قالت شاب يمسج شاب وبنت تمسج بنت.

يعني لما تروح محل مساج مثلا بتمسجك بنت؟ بيمسجك رجال!

وكلامها مثل ماهو مايوحي بأي شذوذ. هذا تفسيرك انت موب كلامها.

لا تفرض تفسيرك ع الكل!#بدور_البراهيم pic.twitter.com/LXkl0C6cxq — عبدالله ⚡ (@hershani) April 27, 2019

إللي فيها برودد الله الله بالشي هذا !!

لأي سفالة وإنحطاط وصلنا !

قلناها قبل و نكررها مشاهير الفقر مستعدين يقولون اي شي و يحطون انفسهم بأي موقف ويبيعون كرامتهم !! عشان الفلووووووس والمتابعييين ! #نصيحة يابدور ادهني ذا الشي بوجهك البارد ! ???????? #بدور_البراهيم pic.twitter.com/iqZasuspGA — نورة الحسيني. (@INOURA91) April 27, 2019

واستدعت النيابة العامة السعودية، بدور البراهيم، عقب الجدل الذي تسبب به إعلانها، كما قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية بخطوة مماثلة، واستدعت الشابة البراهيم والشركة التي أعلن عن المنتج لصالحها.

في عهد #سلمان_الحزم لا يصح الا الصحيح !

شكرا #الغذاء_والدواء@Saudi_FDA على سرعة الاستجابة والتدخل !!

وشكرا #النيابة_العامة @bip_ksa على سرعة الاستجابة والتدخل !

تجاوزات #بدور_ابراهيم لا يجب ان تمر بسلام !

ويجب ايضاً ان يحاسب كل متجاوز من مشاهير السناب ويوقف كل عند حده !! pic.twitter.com/1a2ycNJXHn — هاني #رؤية_السعوديةMBS (@hanisunitan) April 29, 2019

#الغذاء_والدواء تتخذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل. pic.twitter.com/Y9KA4oNVtM — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 27, 2019

ولم تتضح بعد الخطوات التي نتجت عن ذلك الاستدعاء، وما إذا كان ذلك يتضمن دفع مخالفات مالية أو إغلاق فروع الشركة أو المطالبة باعتذار.

ولم ترد الشركة المنتجة لزيت المساج، الذي أثير الجدل بسببه، على أسئلة ”إرم نيوز“، حول حقيقة إغلاق فروعها في المملكة على خلفية الإعلان، بعد تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت إغلاق أحد فروع الشركة من قبل هيئة الغذاء والدواء.

إغلاق جميع محلات ناتشورال تاتش بالمملكة العربية السعودية ، وما يصح الا الصحيح …. pic.twitter.com/nskVTh0xTL — خالد MBS ???????? (@zahrkh0a) April 29, 2019

إغلاق جميع محلات ناتشورال تاتش بالمملكة العربية السعودية ، وما يصح الا الصحيح …. pic.twitter.com/nskVTh0xTL — خالد MBS ???????? (@zahrkh0a) April 29, 2019

وظهرت بدور البراهيم اليوم الاثنين، في مقطع فيديو طويل نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، وهي غير متمالكة لنفسها فيه، وتجهش بالبكاء، بسبب سيل الانتقادات والشتائم التي طالتها.

واعتذرت بدور البراهيم مجددًا عن الإعلان، متمسكة بقولها إنها لم تقصد ما تم فهمه على نطاق واسع من إعلانها، وقالت إنها أم لطفلين، ولا يمكن أن تروج للشذوذ الجنسي.

ويواجه مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، انتقادات على الدوام، ويتهمهم البعض بالسعي لزيادة عدد المتابعين، ونشر مزيد من الإعلانات، بهدف الحصول على المال دون أن يقدموا أية رسائل هادفة، بصفتهم مؤثرين في الرأي العام.