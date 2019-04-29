تعذيب إماراتي بوحشية لتعاطفه مع معنفة

تعرض مواطن إماراتي في دبي إلى شتى أنواع التعذيب؛ وذلك بعد تعاطفه مع فتاة قالت له إنها تتعرض للتعنيف والاعتداء المستمرين من قبل والدتها وأشقائها.

واتهمت امرأة و5 من أفراد أسرتها بمحاولة قتل الرجل الإماراتي، بسبب صداقته مع الابنة بعد أن تعرف عليها عبر تطبيق ”انستغرام“.

ووفق صحيفة ”ذا ناشيونال“، نظرت محكمة دبي الجنائية قضية اختطاف أم وابنيها و3 من أبناء العمومة لشاب إماراتي وتعذيبه بوحشية على مدى عدة ساعات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه تعرض للطعن، وتم تجريده من ملابسه وحقنه بمادة مجهولة مما جعله يفقد وعيه، إضافة إلى تصويره. كما كشفت تورط العائلة بتعاطي المواد المخدرة.

كما هددته الأسرة بقطع حلقه قبل أن تلقي به في عيادة طبية، حيث اتصل الموظفون هناك بالشرطة.

وقال الضحية الإماراتي: ”لقد ركلوني وضربوني في جميع أنحاء جسدي، ثم سمعت صوتًا يقول إنهم طعنوني في ظهري ولكني لم أكن أشعر بالطعنة في ذلك الوقت“.

وتعود بداية القصة، إلى مصادقة المجني عليه لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، عبر تطبيق ”انستغرام“ في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولاحقًا، التقى الضحية بالفتاة قرب منزل صديقتها، بعد أن طلبت الفتاة منه لقاءها، وكشفت عن تعرضها للاعتداء والتعذيب على يد أسرتها، فاقترح عليها الاتصال بالشرطة.

وقال: ”التقينا بناءً على طلبها وأخبرتني أنها تتعرض للإيذاء على يد أسرتها، وقلت لها إنها يجب أن تبلغ عنها“. متابعًا: ”لقد تركتها في مركز شرطة بر دبي ثم غادرت لأنني شعرت بالخوف“.

لكن بعد أيام، بدأ الرجل يتلقى مكالمات تهديد من أحد إخوة الفتاة، ثم أخبروه أن الفتاة اختفت، وذلك بعد تغيبها عن المنزل، مدّعين أن الأسرة تريد منه مساعدتهم في إيجادها، وعندما وافق على الاجتماع بهم، تم اختطافه واقتيد إلى منزل المتهمين.

وأوضح المجني عليه: ”توقفت سيارة الدفع الرباعي أمام سيارة الأجرة الخاصة بي وخرج أربعة رجال وأخرجوني“.

واقتيد الضحية إلى منزل الأسرة، حيث تم ركله وضربه بالعصا وطعنه وتجريده من ملابسه وتصويره، ثم هدده خاطفوه بنشر الصور على الإنترنت إذا ما أبلغ الشرطة، وقالت له والدة الفتاة إنها ستأمر أبناءها بقتله.

ولم يكتف المتهمون بذلك، بل وصل الأمر بهم إلى حد إجبار الضحية على ”السجود“.

وبعد تعذيبه عدة ساعات، تم رمي الضحية داخل سيارة، ونقله إلى عيادة، وهناك أبلغ الموظفون الشرطة بعد اكتشاف تعرضه لاعتداء، ثم نقل إلى المستشفى للعلاج.

وألقي القبض على الأم (البالغة 54 عامًا)، وابنيها (19 و27 عامًا)، وأبناء عمومتهم الثلاثة، وتم اتهام الرجال جميعًا بمحاولة القتل والخطف والاعتداء الجنسي وإصدار تهديدات بالقتل، بينما لم يتم توجيه أي اتهام للأم إلى حد اللحظة.