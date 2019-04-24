”المستشفى الأمريكي دبي“ يمدد ساعات العمل خلال الشهر الفضيل

انطلاقًا من قيم العطاء التي يدعو إليها شهر رمضان المبارك، أعلن المستشفى الأمريكي في دبي عن توفّر المواعيد والاستشارات الطبية في فترة ما بعد الإفطار خلال الشهر الكريم، وذلك بهدف توفير خدماته الصحية للمرضى ضمن مواعيد مناسبة تلبّي احتياجاتهم.

واعتبارًا من 5 مايو المقبل، يستقبل المستشفى المرضى ما بين الساعة 8 صباحًا والساعة 11 ليلًا، لتقديم خدماته الصحية في العديد من العيادات التخصصية، كعيادة طب الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب، والأمراض الباطنية، والعظام والمفاصل، والعيادة العينية؛ والأمراض العصبية في حين يواصل قسم الطوارئ في المستشفى استقبال المرضى على مدار الساعة.