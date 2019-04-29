بعد رقصها من فتحة السيارة.. خليجية في البحرين متهمة بالفعل الفاضح (فيديو)

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين خليجية (30 عامًا) بالحبس أسبوعين بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام، بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص من فتحة سقف سيارة يقودها خليجي، فيما برأت المحكمة صديقها من التهمة المسندة إليه.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن المتهمة اعترفت أنه أثناء ما كانت برفقة صديقها المتهم الثاني، في سيارته، توجها إلى منطقة الجفير لأجل السهر، وخرجا عائدين للفندق، وكانت نافذة السقف مفتوحة، فقامت بالوقوف بنفسها، وأخرجت جسمها من فتحة السقف، وأشارت بحركات تدل على الرقص، بينما كانت تستمع وصديقها للأغاني في السيارة.

فيديو

شاهد.. فتاة بملابس "فاضحة" ترقص وهي تطل من فتحة سيارة برفقة شاب على جسر ستره بـ البحرين . pic.twitter.com/6Tn43fwImN — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 3, 2018

وكان مقطع فيديو متداول أظهر الخليجية المتهمة وهي تخرج نصف جسدها من فتحة سقف سيارة على طريق عام، وتفتعل حركات تدل على انسجامها مع الأغاني، فيما كان الخليجي (المتهم الثاني) يقود السيارة.