بعد رقصها من فتحة السيارة.. خليجية في البحرين متهمة بالفعل الفاضح (فيديو)

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية في #البحرين خليجية (30 عامًا) بالحبس أسبوعين بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام، بعد انتشار مقطع #فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص من فتحة سقف سيارة يقودها #خليجي، فيما برأت المحكمة صديقها من التهمة المسندة إليه. ووفق موقع "#الأيام" المحلي، فإن المتهمة اعترفت أنه أثناء ما كانت برفقة صديقها المتهم الثاني، في سيارته، توجها إلى منطقة #الجفير لأجل السهر، وخرجا عائدين للفندق، وكانت نافذة السقف مفتوحة، فقامت بالوقوف بنفسها، وأخرجت جسمها من فتحة السقف، وأشارت بحركات تدل على الرقص، بينما كانت تستمع وصديقها للأغاني في السيارة.