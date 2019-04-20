الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة البحرينية صابرين بورشيد

كشفت الإعلامية ”آلاء الوزان“ عن آخر تطورات الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية والفنانة الشابة صابرين بورشيد، من خلال حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

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وقالت: ”اليوم طلعت النتائج صابرين فيها ورم (لمفاوي) وراح تاخذ في المرحلة الأولى جلستين كيماوي خلال شهرين بعدها راح يصور الدماغ لمعرفة مدى استفادتها من العلاج، وبعدها راح يقرر هل العلاج يحتاج إلى كيماوي أو لا وهل يطول العلاج أم لا … ”.

وتابعت: ”وراح ترجعلها الذاكرة بعد العلاج هذا مؤكد بس ما قال إن هذا الورم سرطاني وقال 70 إلى 80 % من هالحالات تتعافى وترجع للحياة الطبيعية.. فنرجو الدعاء لصابرين بالتوفيق والشفاء من هالمرض“، مشيرة إلى أن هذا الكلام نقلًا عن والدها.

وكان عدد كبير من فناني الخليج ناشدوا العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنقاذ حياة الإعلامية والفنانة الشابة صابرين بورشيد، بعد تعرضها لورم في الرأس وحاجتها للعلاج السريع في الخارج.

جاء ذلك بعد أن كشف أحمد بورشيد، والد صابرين، عن تعرض ابنته لورم في الرأس، وحاجتها للسفر فورًا، طالبًا الدعاء لها، بعد نشره صورتها من داخل المستشفى عبر حسابه في ”الإنستغرام“.

وقال البورشيد إن ”ابنته تعاني من 3 أورام في رأسها من جهة اليسار، وهي تتلقى علاجها حاليًا في المستشفى العسكري“، مناشدًا ملك البحرين ”إصدار أمر لعلاج سريع لابنته في الخارج“، وفقًا لصحيفة ”الأيام“ البحرينية.