طبيب يتسبب بوفاة رضيع استأصل كليته السليمة محدثًا ضجة في الأردن

ضج الرأي العام في الأردن اليوم الأربعاء، بحادثة وفاة طفل رضيع، إثر تعرضه لعاهة دائمة تسبب بها طبيب داخل أحد أكبر المستشفيات الحكومية في الأردن، وقد صدر قرار رسمي بمنع الطبيب المتهم من السفر إلى الخارج لحين انتهاء التحقيقات.

وبحسب مواقع إخبارية محلية أردنية، قرر المدعي العام رامي الطراونة، وضع إشارة منع سفر على الطبيب الذي تسبب بجنحة إحداث عاهة دائمة للرضيع كنان قبل وفاته، وذلك منعًا لهربه.

واستند المدعي العام في قرار منع سفر الطبيب، إلى أنه جاء بعدما تفاقمت نتائج الفعل الجرمية، بحيث أصبحت قابلة لوصف أشد، هو جرم التسبب بوفاة الطفل الرضيع كنان.

وثارت غضبة الأردنيين ضد الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الطفل، في حين نفت إدارة مستشفى الأمير حمزة، مسؤوليتها عن الحادثة أو أي علاقة لها بها.

وقالت إدارة المستشفى التي سبق وطالتها فضيحة تلوث إحدى غرف العمليات الجراحية فيها بجرثومة، إن الطفل كنان سبق أن راجع أحد الأطباء في القطاع الخاص منذ مدة وأجريت له عملية جراحية، داخل مستشفى خاص، أصيب بعدها بقصور كلوي كامل، ما دعا إلى تركيب جهاز لعمل القسطرة البريتونية هنالك لغسيل الكلى.

ونفت إدارة المستشفى، إجراء أي عمليات جراحية للطفل داخل المستشفى الذي يستقبل آلاف الحالات المرضية يوميًا، وقالت إنها ستلجأ إلى القضاء لمحاسبة جميع المسيئين لسمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخباري.

وصباح اليوم الأربعاء، تسلم ذوو الرضيع المرحوم كنان جثمانه، لمواراته الثرى في مقبرة عين جنا في محافظة عجلون.

وأوردت صحيفة الغد في تقريرها حول الطفل المتوفى، أن طبيبًا في مستشفى خاص نزع كلية كنان السليمة “لأسباب طبية”، بالإضافة إلى الكلية الثانية التي كانت متضررة، في حالة تدور حولها شبهات أخطاء طبية.

وتوفي الرضيع كنان في مستشفى الأمير حمزة بعد ظهر أمس، بعد عشرين يومًا من نقله إليه إثر تدهور حالته الصحية في المستشفى الخاص، حيث أدخل إلى العناية المركزة، وبقي فيها حتى فارق الحياة.

ونعت والدة الطفل، رضيعها بحرقة بالغة، قائلة “ يا حرقة قلبي عليك يا أمي .. رح أشتاقلك يا طير من طيور الجنة، سريرك فاضي يا قلب أمك وأبوك وجدك، ريحته معطرة بريح المسك“.