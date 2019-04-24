تعيين 4 مستشارين لملك الأردن.. و“الديوان الهاشمي“ يبدأ إعادة الهيكلة

أعلن الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، الثلاثاء، عن تعيين أربعة مستشارين للملك عبدالله الثاني وقبول استقالة مستشاره فيصل الشوبكي، الذي شغل فيما مضى منصب مدير دائرة المخابرات العامة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“، فإن الإرادة الملكية صدرت بتعيين بشر هاني الخصاونة مستشارًا للملك للاتصال والتنسيق، وكمال الناصر مستشارًا للملك للسياسات والإعلام.

وتم تعيين منار منذر عبدالفتاح الدباس ومحمد محمود حسين العسعس مستشارين خاصين للملك.

وقبل عاهل الأردن استقالة مستشاره فيصل جبريل حسن الشوبكي، في وقت قبل فيه الديوان الهاشمي استقالة عدد من كبار موظفي الديوان الملكي الهاشمي.

وتأتي هذه التغييرات، حسب البيان الرسمي، في إطار إعادة الهيكلة التي بدأها الديوان الملكي.