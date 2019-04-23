ضبط حشيش وحبوب مخدرة بحوزة فنان في مطار الكويت

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار الكويت حبوبًا ومواد مخدرة بحوزة فنان كان على وشك مغادرة البلاد طريقه إلى البحرين، حيث أحيل إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني قوله: إن رجال مباحث ألقوا القبض على فنان (لم تكشف عن هويته) بعد أن عثر بحوزته على حبوب لاريكا، وقطعة حشيش في منطقة التفتيش بمطار الكويت.

وأضاف المصدر أن ”الفنان وبالاستفسار منه عن سبب حيازتها قال إنها لاستخدامه الشخصي“.

وأشار المصدر إلى أن الفنان ”أحيل إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على ذمّة قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي“.