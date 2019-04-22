براءة الإعلامي الكويتي شعيب راشد من تهمة التحريض على الفسق والفجور

أعلن الإعلامي الكويتي شعيب راشد، براءته من الدعوى المقامة ضده من جانب وزارة الداخلية الكويتية بتهمة تحريضه على الفسق والفجور، في إحدى حلقات برنامجه ”سوار شعيب“، والتي حملت عنوان ”علاقات غير شرعية“.

ووجّه ”شعيب“، الشكر للقضاء الكويتي لإنصافه في هذه القضية، كما شكر وزارة الداخلية على اتباعها الطرق القانونية في هذه القضية، واصفًا هذه الخطوة بالحضارية.

وكتب الإعلامي الكويتي عبر حسابه على ”تويتر“، قائلًا: ”لله الحمد حصلت على البراءة من الدعوى المرفوعة ضدي من وزارة الداخلية الكويتية ”التحريض على الفسق والفجور“ في حلقة ”علاقات غير شرعية“ من #سوار_شعيب“.

وأضاف شعيب: ”أشكر القضاء الكويتي على إنصافي، وأشكر الداخلية على لجوئها القانوني للفصل في إدعائها، واللجوء إلى القضاء خطوة حضارية“.

لله الحمد حصلت على البراءة من الدعوى المرفوعة ضدي من وزارة الداخلية الكويتية "التحريض على الفسق والفجور" في حلقة "علاقات غير شرعية" من #سوار_شعيب

أشكر القضاء الكويتي على انصافي.

وأشكر "الداخلية" على لجوءها القانوني للفصل في إدعائها، واللجوء إلى القضاء خطوة حضارية. — شعيب (@Sh3aib) April 22, 2019

وأكد الإعلامي الكويتي، أن المحامي الخاص به في هذه القضية بذل مجهودًا كبيرًا لإثبات الحق، حيث وجه له الشكر ولفريق برنامجه الذي تمت محاربته، فكتب قائلًا: ”كما أشكر المحامي الفذ حسين العبدلله الذي قام بجهد رائع هو وفريقه“.

وتابع: ”الشكر موصول لفريق #سوار_شعيب الذي حورب على جميع الأصعدة ولم يقف وصور بعدها الموسم الثالث كاملاً ثم الرابع“.

كما أشكر المحامي الفذ حسين العبدلله @halabdullah

الذي قام بجهد رائع هو وفريقه.

والشكر موصول لفريق #سوار_شعيب الذي حورب على جميع الأصعدة ولم يقف وصور بعدها الموسم الثالث كاملاً ثم الرابع. — شعيب (@Sh3aib) April 22, 2019

وأعاد شعيب راشد، نشر الحلقة التي بسببها تم اللجوء للقضاء، وعلقّ قائلًا: ”فخور جدًا بهذا المشهد القانوني، ولا للتعسف وتقييد النص الإعلامي أو فرض رقابة سابقة على أي نشاط فني، ومع القضاء فإنه ملجأنا جميعاً بعد الله“.

فخور جداً بهذا المشهد القانوني، ولا للتعسف وتقييد النص الإعلامي أو فرض رقابة سابقة على أي نشاط فني، ومع القضاء فإنه ملجأنا جميعاً بعد الله. وفخور أكثر بهذه الحلقة التي لامست واقع اجتماعي مهم.https://t.co/3PKYU7TpnF — شعيب (@Sh3aib) April 22, 2019

وكشف عن موقف لأحد نواب مجلس الأمة الكويتي بعد عرض هذه الحلقة، فقال: ”أذكر حينها موقفًا طريفًا ومطالبة ساذجة من أحد نواب مجلس الأمة الذي اعترض على الحلقة قائلًا (يا حكومة سكرو اليوتيوب)، والطريف أنه قبلها بسنوات عارض تقييد اليوتيوب لأن التلفزيون لا يستضيفه واليوتيوب متنفسه الوحيد“.

أذكر حينها موقفاً طريفاً ومطالبة ساذجة من أحد نواب مجلس الأمة الذي إعترض على الحلقة قائلاً: "يا حكومة سكرو اليوتيوب" والطريف أنه قبلها بسنوات عارض تقييد اليوتيوب لأن التلفزيون لا يستضيفه واليوتيوب متنفسه الوحيد ????????‍♂️ — شعيب (@Sh3aib) April 22, 2019

وأنهى شعيب، حديثه بتوجيه الشكر لكل من دعمه، فقال: ”وفي النهاية شكراً لكل من دعمنا وتابعنا.. الطريق لم يكن سهلاً على الإطلاق، انتظاركم للحلقات كان دافعنا ودفاعكم عنا كان الوقود، #سوار_شعيب قصة لا تنتهي“.