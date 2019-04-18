إيقاف رجلين اعتديا على سعودي وزوجته بالضرب في شارع عام (فيديو)

إيقاف رجلين اعتديا على سعودي وزوجته بالضرب في شارع عام (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مواطنين في العقد الثاني من عمرهما؛ لاعتدائهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة، نتيجة خلاف على أحقية الطريق، وذلك وفق ما ذكره حساب ”الأمن العام“ على موقع ”تويتر“، مؤكدًا اتخاذه الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر اعتداء من قبل رجلين على امرأة ورجل آخر.

وساهمت أنباء عن كون الرجل المرافق للمرأة مسنًّا، في زيادة الانتقادات ضد الشابين، لقيامهما بالتشاجر مع امرأة ومرافق مسن لها، بجانب انتقاد تصوير المشاجرة ونشرها بدلًا من التوقف وتفريق طرفيها.

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