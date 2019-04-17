الكويت تبعد سوريًّا إلى إيران بعد انقضاء عقوبته

أبعدت المباحث الجنائية في دولة الكويت سوريًّا إلى إيران، إثر إدانته بقضية جلب مخدرات بقصد الاتجار، وذلك بعد قضائه عقوبته المقررة في السجن المركزي.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الرجل السوري وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة أحضرها إلى البلاد أثناء وصوله من العاصمة طهران، بغرض الاتجار بها، وصدرت أحكام قضائية بإدانته وحبسه.

وبعد انقضاء عقوبته المقررة، صدرت أوامر بإبعاده عن البلاد، فتم اقتياده تحت حراسة أمنية إلى المطار وأبعد إلى إيران، التي جلب منها مواده المخدرة.