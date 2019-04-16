إيران تطلق سراح زعيم جماعة دينية تصفها بـ“المنحرفة“

أطلقت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، سراح زعيم حركة عرفان الروحانية ”محمد علي طاهري“، التي تعتبرها طهران جماعة منحرفة، والمعتقل منذ 4 أيار/ مايو 2011، بتهمة مختلفة.

ونقلت وكالة أنباء ”عرفان نيوز“ التابعة للجماعة، عن ”أحمد خسروي“، محامي ”محمد علي طاهري“، قوله إنه ”محكمة استئناف طهران، أصدرت قراراً بأعمال المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامية، وكذلك تطبيق المادة 510 من قانون الإجراءات الجنائية الذي قضى بالعفو عن زعيم جماعة حركة عرفان الروحانية محمد علي طاهري“.

وأضاف خسروي إنه ”نتيجة تطبيق المادتين من قبل محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم خمس سنوات الصادر ضد طاهري بتهمة إهانة المقدسات مع غرامة مالية قدرها 90 مليار ريال إيراني، وكذلك إلغاء الحكم بالسجن خمس سنوات بتهمة الإفساد في الأرض“.

وأوضح أن ”المحكمة أبقت على الحكم الصادر ضد محمد علي طاهري بالسجن 7 سنوات ونصف، وقررت إطلاق سراحه نتيجة انقضاء الفترة مع زيادة ثمانية أشهر التي لم يتم احتسابها منذ توقيفه“.

وقضت محكمة الثورة في طهران، في 7 من مارس/ آذار 2018، بالسجن خمس سنوات ضد ”محمد علي طاهري“، بتهم جديدة، بعدما حكم عليه مرتين بالإعدام بتهمة الفساد على الأرض“، وجرى نقض حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا.

وتتألف “الحلقة الروحانية” من خليط من البحث عن معنى الحياة والعلاج النفسي. وتقدم هذه الطائفة، إضافة إلى تفسير لمجريات العالم، نوعاً من العلاج يسمى بالفارسية “فارادرماني”، أي العلاج الطبي التجميلي غير الجراحي.