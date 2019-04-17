القبض على وافد عربي في الكويت تحرش بفتاة داخل المصعد

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، القبض على وافد عربي يعمل في أحد المطاعم بمحافظة الفروانية، إثر ملاحقته لفتاة وتعرضه لها داخل مصعد محاولاً الاعتداء عليها.

وكان العامل قد تبع الفتاة عقب دخولها إلى مصعد العمارة الكائن فيها المطعم، محاولاً الاعتداء عليها بتصرفات غير لائقة، قبل أن تصده الفتاة ليبادر بدفع مبلغ 30 دينار لها تجنباً لرفع قضية ضده، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وقامت الفتاة بتقديم المبلغ إلى والدها الذي قام بتقديم بلاغ إلى أحد المخافر، وتسجيل قضية هتك عرض بالإكراه بحق الجاني.

وتم توقيف الجاني بعد إقراره بالواقعة والتحفظ عليه لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتشكل نسبة الوافدين في الكويت أكثر من ضعفي عدد المواطنين الذين يشكلون كلياً أكثر من أربعة ملايين، تسعى السلطات المختصة لحفظ الأمن ومحاسبة المخالفين للقانون سواء من المواطنين أو المقيمين، تصل أحياناً العقوبات بحق المقيمين إلى الإبعاد.