أنباء عن حريق بالسفارة الكويتية في قطر

أقدمت سيدة قطرية اليوم الأربعاء على إشعال حريق في سفارة الكويت بالدوحة، بحسب ما تداولت تقارير محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي إن السيدة أقدمت على إحراق السفارة احتجاجًا على إجراءات تتعلق بخلاف أسري مع طليقها الكويتي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة على نطاق واسع، دون أن يتسنى لـ ”إرم نيوز“ التثبت من حقيقتها.

وألقى مغردون باللوم على السلطات القطرية، التي اتهموها بالعجز عن حماية سفارة ينبغي أن توفر لها كافة إجراءات السلامة، بحسب قولهم.

وتساءل الناشط إبراهيم السليمان: ”إذا كان الأمن القطري لا يستطيع تأمين حماية المباني الدبلوماسية فكيف سيحمي المواطن العادي“.

وأضاف: ”لا تعنيني المرأة وقضيتها فهذه قضية شخصية، لكن كيف استطاعت الوصول لحرم السفارة وإلحاق الضرر بالمبنى.. أين الأمن القطري المسؤول أم أنه مشغول بخدمة وحماية مقرات العصملية“.

وكتب حساب باسم محمد الكواري: ”هل من المعقول أن تتم مهاجمة سفارة خليجية بسبب خلاف عائلي تافه ويتم التكتم على الخبر، هل يعتقد نظام الحمدين أنه بأمواله من الممكن أن يشترون كل شيء، أتمنى أن تشتكي السفارة الكويتية وتأخذ حقها القانوني الكامل“

ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، كما تفرض الدوحة رقابة مشددة على وسائل الإعلام المحلية على نحو يدفعها لالتزام الحذر الشديد، والابتعاد عن تغطية مثل هذه الأنباء دون إذن رسمي.