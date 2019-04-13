إيران تستدعي 24 أهوازيًا بتهمة بث شائعات عن الفيضانات‎

استدعت السلطات الإيرانية اليوم السبت، 24 شخصًا في محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية الواقع جنوب البلاد، بتهمة بث شائعات وأخبار غير دقيقة، عن الفيضانات التي لا تزال تضرب المحافظات في ظل فشل الجهود الحكومية.

وقال رئيس شرطة جرائم الإنترنت ”فتا“ في محافظة خوزستان العقيد ”شاهين حسنوند“، إنه ”تم تقديم 24 شخصًا للعدالة بالمحافظة، بسبب نشرهم شائعة حول الفيضانات وإزعاج الرأي العام“.

ولم يذكر العقيد شاهين حسنوند هوية المتهمين وتفاصيل ما قاله هؤلاء عن الفيضانات، مكتفيًا بالقول، إنهم ”بثوا أخبارًا خاطئة وصادمة في الفضاء الإلكتروني، ما خلق حالة من الاضطراب النفسي لدى المجتمع بمحافظة خوزستان“.

واعتبر بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن الجهات المختصة تراقب شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، من أجل التعرف على الأشخاص الذين يبثون أخبارًا غير صحيحة وشائعات تتعلق بالفيضانات تزعج المجتمع.

وفي الأسبوعين الأخيرين، أثرت الفيضانات الغزيرة على المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية من إيران وتخشى السلطات أن تستمر في الأيام المقبلة.

وألحقت تلك الفيضانات، ضررًا كبيرًا بمقاطعات غلستان ولرستان وخوزستان، بينما لقي 77 شخصًا حتفهم حتى الآن، وأصيب 1070 آخرون بجروح على الأقل.

كما أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الخميس الماضي، إجلاء 200 ألف شخص فروا من قراهم بمدينة الأهواز عاصمة خوزستان، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي.