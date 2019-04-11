إيران: إخلاء 250 قرية في خوزستان.. مع اجتياح السيول لـ 105 قرى‎ (صور)

أعلن كيامرت حاجي زاده، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة خوزستان جنوب إيران، الخميس، إخلاء عام وجزئي لنحو 250 قرية في خوزستان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ”هناك 105 قرى تأثرت بالسيول الشديدة“.

من جانبه، قال حاكم مدينة الأهواز العربية ”جمال عالمي نيسي“، إن ”مياه نهري الكرخة ودز لا تزال تتدفق على مدينة الأهواز“، مشيرًا إلى أن ”المدينة تشهد أزمة شديدة خصوصًا مع تحذير هيئة الأنواء الجوية من هطول أمطار غزيرة تبدأ يوم غدٍ الجمعة“.

بدوره، أعرب حاكم مدينة عبادان أحد المدن العربية المحاذية لمحافظة البصرة جنوب العراق، عن قلقه من فيضان الأنهار العراقية، وتوجهها نحو مدينة عبادان، وقال: ”المياه القادمة من شط العرب في البصرة، رفعت من منسوب المياه في نهر أورند بمدينة عبادان، وهو أمر مثير للقلق“.

وقال مدير الأرصاد الجوية في خوزستان ”محمد سبزه زاري“: إن العواصف الرعدية أو الرياح القوية والأمطار ستستمر حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

إيران تمنح رخصة لسجناء تعرضت مدنهم لفيضانات

بدوره، وافق رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، الخميس، على منح إجازة خمسة عشر يومًا للسجناء الذين تعرضت محافظاتهم ومدنهم إلى فيضانات، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية ”غلام حسين إسماعيلي“.

وقال إسماعيلي: إن السجناء الذين شملتهم الإجازة هم المتورطون بـ“السطو المسلح، والسرقة المقرونة بالمضايقة، بالإضافة إلى جرائم المخدرات الكبرى وغيرها من الاستثناءات“.

ترجيح بإنهاء العام الدراسي في خوزستان

وفي سياق متصل، رجح وزير التعليم الإيراني ”محمد بطحايي“ أن يعلن نهاية السنة الدراسية بسبب الفيضانات وقرب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في خوزستان، مضيفًا: ”سيتم احتساب نهاية العام للطلاب“.

كما أكد ذلك مسؤول وزارة التربية والتعليم في خوزستان ”محمد تقي زاده“، وقال: ”إذا لم تكن لدينا الظروف المناسبة، فسوف يتعين علينا إنهاء السنة الدراسية“.

وأضاف: ”نحن خاضعون لشروط؛ يجب أن نرى ما سيحدث في اليومين المقبلين، وإذا استمرت الظروف على نفس المنوال، فلن يكون لدينا أي طريقة، ويجب إغلاق المدارس، وإذا تحسنت الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة، فسنحاول مواصلة السنة الدراسية“.