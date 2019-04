محكمة بريطانية تدين أسانج بخرق شروط إطلاق سراحه‎

View this post on Instagram

سلمت الاكوادور الأسترالي "جوليان أسانج" مدير تحرير موقع "ويكيليكس" إلى السلطات البريطانية، بعد لجوء دام 7 اعوام داخل السفارة الاكوادورية في لندن . حيث أدانت محكمة وستمنستر في لندن، الخميس، مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بخرق شروط إطلاق سراحه، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام واحد. وأوقف أسانج في سفارة الإكوادور في لندن بعدما رفع عنه هذا البلد صفة اللاجئ السياسي، و"دعا" الشرطة البريطانية إلى مقر السفارة لتعتقله.