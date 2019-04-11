محكمة بريطانية تدين أسانج بخرق شروط إطلاق سراحه‎

المصدر: أ ف ب

أدانت محكمة وستمنستر في لندن، الخميس، مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بخرق شروط إطلاق سراحه، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام واحد.

وأُوقف ”أسانج“ البالغ من العمر 47 عامًا بموجب مذكرة توقيف من القضاء البريطاني صادرة في حزيران/يونيو 2012 لعدم مثوله أمام المحكمة، وأيضًا بموجب ”طلب تسليم“ أمريكي، وفق ما أكدته الشرطة البريطانية.

وسيمثل أسانج مجددًا أمام المحكمة في 2 أيار/مايو بشأن طلب الولايات المتحدة تسليمه.

وأوقف أسانج في سفارة الإكوادور في لندن بعدما رفع عنه هذا البلد صفة اللاجئ السياسي، و“دعا“ الشرطة البريطانية إلى مقر السفارة لتعتقله.

وظهر أسانج أمام المحكمة مرتديًا سترةً سوداء، ورفع إبهامه إلى الأعلى لدى مروره قرب ركن الصحفيين، وبدا كأنه يحمل كتابًا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية من جهتها في بيان، الخميس، أن ”أسانج“ متهم في الولايات المتحدة بالموافقة على مساعدة المحللة السابقة في الاستخبارات الأمريكية تشيلسي مانينع بالحصول على كلمة السر التي تسمح بالوصول إلى آلاف الوثائق المصنفة معلومات عسكرية سرية.

وفي واشنطن، اتهم محامي أسانج في الولايات المتحدة باري بولاك، الخميس، واشنطن بأنها تسعى إلى ترحيل أسانج لـ“نشره معلومات صحيحة“.

وعبّر بولاك عن خيبة أمله من موافقة الإكوادور على أن يتمّ اعتقال أسانج من سفارتها في لندن.

وقال بولاك:“بعد إيلاء مشاكله الصحية العناية التي تتطلبها، على القضاء البريطاني النظر بما يظهر أنه محاولة غير مسبوقة من الولايات المتحدة في طلب ترحيل صحفي أجنبي ليواجه تهمًا جنائية بسبب نشره معلومات صحيحة“.