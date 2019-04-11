مصر.. تطورات جديدة في قضية مقتل رجل الأعمال الكويتي خالد الريش

حدد القضاء المصري اليوم الخميس، موعد أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل رجل الأعمال الكويتي خالد الريش داخل مسكنه في القاهرة، بعد أن أحال النائب العام مؤخرًا المتهمين لمحكمة الجنايات.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 نيسان/ أبريل الجاري لبدء محاكمة المتهمين، بعد أن أدلوا باعترافات وتفاصيل الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف آذار/ مارس الماضي، بعد أن تم القبض على المتهمين حيث اعترفوا بارتكاب الجريمة التي جاءت بدافع السرقة، مستغلين كبر سن المجني عليه وصعوبة مقاومته لهم.

وبدأت القضية ببلاغ رسمي إلى ضباط الشرطة بقسم شرطة العجوزة بالعثور على مسن كويتي الجنسية مقتولًا داخل شقته، حيث انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين من المعاينة أن المجني عليه، هو رجل الأعمال الكويتي خالد الريش، إلى جانب عدم وجود أي إصابات بجثة المجني عليه، ويوجد آثار بعثرة في محتويات الشقة، الأمر الذي يعني دخول الشقة بسهولة، ليتم التأكد من تورط الخادمة في القضية.

وأظهرت التحقيقات أن الخادمة استعانت بثلاثة من أشقائها واثنين من العاطلين عن العمل اقتحموا الشقة لسرقتها، وعندما شاهدهم المجني تعدوا عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفروا هاربين بعد سرقة 30 ألف دينار كويتي و500 دولار وهاتف.

وتمكنت القوات من إعداد الأكمنة للمتهمين ونجحت في القبض عليهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصولًا إلى الإجراءات السابقة.