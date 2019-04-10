القبض على داهس طالب أمام كليته في السعودية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على داهس طالب أمام كلية السياحة والفندقة ”كلية لوريت“ في الرياض في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة ”عاجل“ المحلية، قال الطالب محمد الشمري، الذي يتلقى العلاج في المستشفى بعد دهسه وإصابته، إنه كان ”يحاول تهدئة صاحب السيارة الذي أصيب بحالة هستيرية جراء تعثره في الخروج بسيارته، نظرًا إلى اعتراض مركبة طريقه“.

#كلية_التقنية

السالفه ومافيها صدم موتري وموتر ثاني علشانا مسكرين عليه وجو العيال بيوقفونه وصدم محمد والخمدلله محمد حالته كويسه وانا حاليا عنده في المستشفى بسكم تاليف pic.twitter.com/nOWNHj7t7Q — صالح عتيق ???? (@saleh_ateeq) April 9, 2019

وأضاف أن قائد المركبة انفعل بسبب اعتراض المركبة الأخرى طريقه، فصدم جميع السيارات التي كانت أمامه، مبينًا أنه قطع الطريق وحاول تهدئة قائد المركبة، لكنه صدمه بقوة.

وأوضح ”الشمري“: ”كانت هناك سيارة متوقفة أمام سيارة مَن دهسني، ووضع صاحب السيارة المتوقفة رقم هاتفه عليها للاتصال به لو كانت سيارته تغلق الطريق“.

بدوره، قال أحد أصدقاء الطالب المصاب، إن قائد المركبة الذي دهس محمد الشمري ”كان يصدم السيارات التي أمامه، حيث تضررت جميع السيارات المركونة، وتم تبليغ الجهات الأمنية“، لافتًا إلى أن قائد المركبة شاب في العشرينيات ولا يدرس في الكلية.

وأثار مقطع فيديو يظهر إقدام سيارة على صدم الطالب محمد الشمري، حالة من الجدل الواسع بين المعلقين، الذين تداولوا المقطع بشكل مكثف على موقع تويتر.