بدء تعليم الصينية للمعلمين في السعودية بطريقة ”بدائية“ يثير الجدل (فيديو)

أثار تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يظهر معلمًا يدرس الحروف الأبجدية للغة الصينية لعدد من المواطنين، جدلًا بين ناشطين.

وقالت حسابات إعلامية محلية إن المقطع المتداول يعود لأول دورة لتعليم اللغة الصينية للمعلمين بمدينة الطائف، بعد إقرار إدراجها بالمناهج الدراسية.

ووثق المقطع المعلم وهو يلقن الحروف لمعلمين آخرين، فيما كانوا يرددون خلفه التهجئة.

واستنكر ناشطون عبر موقع التواصل ”تويتر“ التعليم بهذه الطريقة للغة تعد من أصعب اللغات في العالم، حيث علق مغرد يدعى ”محمد الجارالله“: ”إن صح المقطع فهو يدل على سطحية وسذاجة مخططي #وزارة_التعليم، #اللغة_الصينية لتعليمها نحن بحاجة لكوادر متمرسة فيها وليست كوادر حصلت على دورات معينة، يجب استقدام معلمي لغة صينية يتقنون اللغة العربية كي يوصلوا المعلومة بشكل علمي للطلاب. مؤسف أن تدار وزارة التعليم بهذا الفكر“.

ورد شخص يدعى ”جمال بخاري“ بالقول: ”طيب ومقدم الدورة كان في برنامج خادم الحرمين للابتعاث في الصين لمدة خمس سنين وأتقن اللغة“.

لكن ”محمد الجار الله“ أوضح: ”مقدم الدورة أتقنها في خمس سنين، في كم!!، في خمس سنين، ثم تأتي لنا بمتعلمين جُدد وفي دورات عابرة لتعليم لغة معتبرة كاللغة الصينية في السنة القادمة، أي لغة هذه التي يستطيع الشخص فيها وخلال أشهر وعبر دورات عابرة تعلمها ثم تعليمها بشكل رسمي!“.

فيما علقت مغردة باسم ”راحة“: ”عز الله فلحنا إذا كذا تعليم المدرسين فمستوى الطلبة بيكون تحت الصفر“.

بدوره، تساءل ”مون“: ”السؤال اللي يسدح نفسه هل نطقه صحيح للغة أم هو اجتهاد شخصي؟؟“.

كما انتقد ”محمد“: ”بالله ذي طريقة تعليم؟ حتى طلاب أول ابتدائي معلمينهم تركوا هالطريقة“.

واقترح ”ام ام اس“: ”من وجهة نظري نحتاج ابتعاث من خريجي الثانوية المميزين لمدة لا تقل عن ٣ سنوات تعليم بالمحاكاة ومن ثم تعيينهم بالمدارس كمعلمين أما الطريقة التقليدية طريقة التلقين فقد عفى عليها الزمن“.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات الواردة في المقطع المتداول.

وقبل نحو شهرين، أعلنت السعودية إدراج اللغة الصينية في المقررات الدراسية بجميع المراحل التعليمية في البلاد.