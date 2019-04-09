محكمة كويتية تعاقب قاتل زوجته حرقًا في الكويت

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت بالحبس المؤبد لقاتل زوجته حرقًا، ورفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مادي كبير لأسرة المجني عليها، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.

وأقدم كويتي مطلع عام 2018 على قتل زوجته بإشعال النار داخل سيارته وهي فيها، بعدما سكب عليها مادة سريعة الاشتعال.

وتم نقل المجني عليها، وهي كويتية، إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها، فيما أصيب الزوج بحروق في يده.

وإثر تحريات، تبين أن حريق السيارة بفعل فاعل، وباستدعاء الزوج اعترف أنه هو من أحرق السيارة عن عمد؛ بسبب خلافات بينه وبين زوجته التي اصطحبها إلى ميناء عبدالله ثم سكب الوقود في السيارة وأشعل النار فيها، وادعى أنه أصيب في يده ليبعد عنه الشبهات.