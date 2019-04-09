طفل يعتدي على جاره بـ“قنبلة مولوتوف“ في الكويت

أصيب طفل في العاشرة من عمره في دولة الكويت بحروق من الدرجة الثالثة، بعد تعرضه لاعتداء من قبل زميله بـ“قنبلة مولوتوف“.

وتم إسعاف الطفل إلى المستشفى، إذ تبيَّن إصابته بجروح خطيرة من الدرجة الثالثة.

وحسب صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن مواطنًا تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد فيه بأن ابنه (10 سنوات) تعرض لحرق عن عمد، إذ أقدم ابن جيرانهم (البالغ 9 سنوات) على ملء زجاجة بمادة البنزين، وأشعل النار فيها، ثم قام برميها على ابنه غير مكترث بنتائج فعلته.

وتم تسجيل قضية جنايات أحداث، وتقرر التحفظ على الطفل المتهم، واستدعاء والديه، وعرضه على النيابة للاستماع إلى أقواله.