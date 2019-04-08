أمريكي يقتل طفلته بوساطة حذاء لأنها لم تنجز الواجب المدرسي (فيديو)

تسبب أمريكي من مدينة ”ألباكركي“ بولاية نيومكسيكو الأمريكية، في مقتل طفلته التي لم تتجاوز الخامسة من عمرها، بعدما انهال عليها بالضرب بواسطة حذاء، عقابا لها على عدم انجاز واجبها المدرسي.

وكان المدعو“ براندون راينولدز“ والبالغ من العمر 36 عاما، حاصل على حضانة ابنته ”سارا دوبوا غيلبو“ المصابة بمرض التوحد، قام بعد الواقعة بالاتصال بمصلحة الإنقاذ على الرقم 911، وقال إن ابنته أصيبت بسكتة قلبية حسب تصريح رئيس الشرطة، مايكل غيير للصحافة المحلية.

لكن الطفلة توفيت إثر وصولها إلى المستشفى، ولوحظت الكدمات على جسمها، بفعل الحذاء المطاطي الذي يستعمل في بعض الأنشطة المائية مثل ركوب قوارب الكاياك.

كما وجد المحققون وجود آثار دماء على جدران المنزل وعلى سجادة الصالون.

وعلقت شانتيل دوبوا أم الطفلة الضحية على صفحة خصصت لتنظيم جنازتها على موقع GoFundMe :“لم يتقبل والدها أن تكون مصابة بالتوحد، قتلها لأنه لم يعرف كيف يتعامل مع مرضها“.

وقد اعترف الأب بأنه ضرب ابنته بالحذاء إلى أن توقفت عن الحركة، وهو حاليا في سجن بيرناليو بولاية نيوميكسيكو.