الإعدام لأردني قتل زوجته وأطلق النار على ابنته

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقًا، بحق رجل في الثلاثينيات من عمره؛ لقتله زوجته والتي كانت تكبره بنحو عشرة أعوام، بإطلاق النار عليها، وإصابة ابنته بطلقات الرصاص.

وجرمته المحكمة، بجنايتي القتل العمد والشروع بالقتل العمد، وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري غير مرخص، استخدمه أثناء تنفيذه الجريمة.

ووفقًا لموقع رؤيا الإخباري الأردني، فقد وقعت حادثة القتل في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016م، حيث كان الزوجان من محافظة الزرقاء شرق الأردن، ولم يكشف عن هويتهما، يعيشان في خلافات دائمة، سببها معاملة الزوج السيئة، وعدم تحمله مسؤولية المنزل المالية.

وبعدما تفاقمت الأزمات بينهما، طلبت الزوجة منه الطلاق، وتركت المنزل مصطحبةً للعيش معها بناتها الصغيرات، في منزل استأجرته، ثم تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها للحصول على النفقة.

وردًا عليها، أرسل الزوج لها تهديدات متكررة بقتلها، ثم نفذ جريمته بهدوء، بعدما رصدها تدخل منزلها، حيث أطلق عليها عدة طلقات رصاص أصابتها في منطقة الصدر والبطن، لتفارق الحياة، كما وأصاب ابنته وكانت بصحبتها، بطلقات نارية، تركتها بإصابة متوسطة.