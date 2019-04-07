إحالة قاتل إمام مسجد ”الرحمة“ بمصر لمستشفى الأمراض العقلية

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، الأستاذ الجامعي المتهم في جريمة قتل إمام مسجد بالقاهرة، إلى مستشفى الأمراض العقلية؛ للتأكد من سلامة قواه العقلية في الجريمة التي عرفت إعلاميًا بـ“جريمة إمام مسجد الرحمة بالهرم“.

وكلّفت النيابة العامة المستشفى بإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته، في الوقت الذي قررت فيه حبسه على ذمة القضية عقب القبض عليه من قبل الأهالي، وتشريح جثة المجني عليه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم بقتل إمام المسجد أثناء صلاة الجمعة الماضية، كان يعمل مدرسًا بكلية الزراعة في جامعة المنيا، ويوم الواقعة، طلب المتهم من الإمام قراءة آية الكرسي، فتجاهله الإمام ليكمل خطبته، لينفعل المتهم ويتهمه بأنه ”شيطان وكافر“، وردد بأنه ”المهدي المنتظر“.

كما تبين أن المتهم خلال الركعة الثانية من صلاة الجمعة تجاوز صفوف المصلين وطعن الإمام بسكين في ظهره 3 مرات وترك سكينه بجسد الضحية وحاول الهرب، إلا أن المصلين تمكنوا من الإمساك به وتسليمه للشرطة.

يذكر أن الجريمة لاقت اهتمامًا إعلاميًا عقب وقوعها، وعلّقت وزارة الأوقاف على الجريمة بأنها كانت في مسجد غير مصرح بصلاة الجمعة فيه، لتقرر إقالة مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، ومفتشي المنطقة وآخرين من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق للتقصير في أداء واجبهم الوظيفي.