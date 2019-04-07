سما المصري تجهز دعاء دينيًا لشهر رمضان (صور وفيديو)

في مفاجأة لجمهورها، أعلنت الراقصة المصرية سما المصري عن تسجيل أدعية دينية، تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك، حيث نشرت كواليس التسجيل وبعض الصور، بعد أن شوقت جمهورها أمس السبت لمفاجأة.

ونشرت سما صورًا ومقطع فيديو لها أثناء تسجيل الدعاء وهي محجبة، مرتدية غطاء للرأس داخل الأستديو، لتقوم لأول مرة بإغلاق التعليقات على منشورها، بالرغم من عدم إقدامها على تلك الخطوة برغم تعرضها لانتقادات سابقة على بعض منشوراتها من قبل الجمهور.

وعلقت عبر صفحتها الرسمية على موقع نشر وتبادل الصور“إنستغرام“ نصًا: ”بداية البروفات لأدعية رمضان والفيديو كاملًا على قناه اليوتيوب الخاصة بي، والرابط بتاع القناة هنا في البايو اعملوا subscripe لمشاهدة كل الأدعية فيما بعد“.

واستكملت تعليقها: ”قفلت التعليقات على الفيديو لأسباب خاصة بي، وسأفتح التعليقات في البوستات التالية، واللي عايز يقول رأيه يقوله في الخاص…رمضان كريم“.

وتضمن الدعاء في بدايته كلمات أدتها سما وهي تقول: ”خير بيوت الله في الأرض هي المساجد.. خير دعاء لله للعبد وهو ساجد“.

يذكر أن سما المصري دائمًا ما تثير الجدل سواء بآرائها أو تعليقاتها أو تصريحاتها الهجومية ضد شخصيات عامة.