كويتية تنتقم من زوجها بطريقة شيطانية قادته إلى ”أمن الدولة“

انتقمت زوجة #كويتية من زوجها بطريقة شيطانية بدافع الغيرة الشديدة حيث تزوج عليها من أخرى، لتتسبب له في قضية خطيرة كانت لتقوده إلى غياهب السجون. فقد قضت محكمة التمييز في #الكويت بحبس الزوجة الكويتية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد. وكانت الزوجة الكويتية قد سرقت هاتف زوجها لتطلق تغريدات باسمه وعلى حسابه في #تويتر تحرض على قلب نظام الحكم والإساءة للذات الأميرية ذلك بهدف الانتقام منه بعد أن تزوج من إمرأة أخرى.