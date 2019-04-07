كويتية تنتقم من زوجها بطريقة شيطانية قادته إلى ”أمن الدولة“

انتقمت زوجة كويتية من زوجها بطريقة شيطانية بدافع الغيرة الشديدة، حيث تزوج عليها من أخرى، لتتسبب له في قضية خطيرة قادته على ما يبدو للمثول أمام أمن الدولة وكانت لتقوده إلى غياهب السجون.

فقد قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس الزوجة الكويتية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد.

وكانت الزوجة الكويتية قد سرقت هاتف زوجها لتطلق تغريدات باسمه وعلى حسابه في تويتر تحرض على قلب نظام الحكم والإساءة للذات الأميرية، وذلك بهدف الانتقام منه بعد أن تزوج من امرأة أخرى.

ولم يتضح على الفور كيف تمكن الزوج من إثبات براءته من هذه التهم ونجا من عقوبة سجن مؤكدة.