الكويت تقضي بسجن المغرد عبدالله الصالح 3 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية

قضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، الأحد، بحبس المغرد الكويتي المثير للجدل عبدالله الصالح، 3 سنوات؛ مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية.

ويعرف عن لصالح تطرفه في مواقفه، وقد سبق أن قضت المحكمة بسجنه نظير أكثر من قضية أساء فيها لعدد من دول الخليج العربي.

ويعدّ الصالح، والمعروف باسم ”البرونزي“ الكويتي، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، ويقول منتقدوه، إنه متطرف في الانحياز لقطر.