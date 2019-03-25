وفاة رضيع بسبب عملية ختان أجراها والداه في المنزل

توفي رضيع عمره 5 شهور بعد أن أصيب بهبوط بالقلب، إثر عملية ختان أجراها له والداه بمنزلهما في إيطاليا دون أية معدات طبية.

وتم نقل الرضيع من منزله في مدينة بولونيا شمال إيطاليا بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى مساء الجمعة الماضي، إلا أنه توفي إثر وصوله.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الوالدين هما من المهاجرين المسلمين، وتم توجيه تهمة القتل إليهما بعد أن حدد تقرير طبي سبب الوفاة وظروفها.

وأشارت إلى أنه الحادث الثاني من نوعه خلال أربعة شهور، بعد أن توفي طفل خلال عملية ختان منزلية في روما في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فيما تم نقل توأمه إلى المستشفى حيث نجح الأطباء في إنقاذ حياته.

ولفتت إلى أن الكثير من المسلمين المهاجرين في إيطاليا يقومون بعمليات ختان لأطفالهم في المنزل، بسبب ارتفاع تكاليف المستشفيات ورفض الأطباء إجراء مثل تلك العمليات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات وفقًا للقوانين الإيطالية.