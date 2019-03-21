أب يبيع طفلته الرضيعة لسداد ديونه (صور)‎

في واقعة صادمة، باع رجل في الصين طفلته الرضيعة لسداد الديون المتراكمة عليه بسبب إدمانه للقمار.

واعتقلت السلطات الصينية الرجل الذي باع ابنته الرضيعة عبر الإنترنت مقابل 6800 جنيه إسترليني؛ ليسدد ديون المقامرة.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، كشفت تحقيقات الشرطة أن الرجل القاسي أخبر زوجته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه سيصطحب الطفلة لزيارة والدته والإقامة معها لفترة، ولكنه أخذها وسافر أكثر من 1150 ميلًا ليبيعها لزوجين، إلا أن زوجته بدأت تشعر بالقلق بعد تأجيل عودته مرارًا وتكرارًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وفي فبراير/ شباط الماضي، فتشت الزوجة هاتف زوجها ووجدت محادثات صادمة بينه وبين مشتري ابنتها.

وعندما ذهبت لمواجهة والدة زوجها في مدينة ”تسونيى“، على بعد حوالي 87 ميلًا، علمت أن زوجها وابنتها غادرا منذ أسابيع، ومن ثم أبلغت الزوجة المصدومة الشرطة التي تعقبت زوجها المعروف باسم ”جيانغ“ إلى فندق في ”قوييانغ“.

وعند التحقيق معه، اعترف جيانغ أنه باع طفلته التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا، لسداد الديون المتراكمة عليه، وأنه قرر اتخاذ الإجراء الصارم بعد رؤية إعلانات لتبني الأطفال.

وكذب ”جيانغ“ على المشترين، وهما زوجان يعيشان في مدينة ”تشوشان“ بمقاطعة ”تشجيانغ“، وأخبرهما بأنه أعزب ولم يعد قادرًا على تحمل تكاليف رعاية الطفلة، ولحسن الحظ، عثرت الشرطة على الطفلة ولمت شملها مع والدتها الممتنة، وألقت القبض على جيانغ واتهمته بالاتجار في البشر.