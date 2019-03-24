بعد أيام على سرقة سيارة إسعاف.. موظف كويتي يسرق سيارة من مركز للإطفاء

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، توقيف أحد موظفيها؛ بعد استيلائه على سيارة مخصصة للخدمات من المركز الذي يعمل به.

وقالت الإدارة في بيان توضيحي عبر حسابها في ”تويتر“، إنّها ”أوقفت المستولي على وانيت الخدمات بمركز إطفاء الزور، وهو يعمل في نفس المركز برتبة وكيل عريف، وقد اتخذت بحقه كافة إجراءاتها القانونية من خلال توقيفه وإحالته للتحقيق بالتعاون مع وزارة الداخلية“.

الإطفاء توضح توقيف المستولي على وانيت خدمات تابع لمركز اطفاء الزور وهو يعمل في المركز نفسه برتبة وكيل عريف ، وقد اتخذت الإدارة كافة اجراءاتها القانونية من خلال توقيفه واحالته للتحقيق بالتعاون مع وزارة الداخلية pic.twitter.com/zqImJLrjac — الادارةالعامةللإطفاء (@official_kfsd) March 24, 2019

وجاء البيان التوضيحي، عقب تداول أنباء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض إحدى آليات الإطفاء للسرقة من قبل مجهول.

وتأتي الحادثة بعد أيام قليلة من إقدام تاجر مخدرات وأحد أرباب السوابق، على سرقة سيارة إسعاف كانت محجوزة للصيانة في كراج خاص بمركز إسعاف مستشفى ”الفروانية“، قبل أن يتم ضبطه وإعادة السيارة من قبل الأجهزة الأمنية.