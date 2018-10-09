إحالة صاحب فيديو “سرقة الأدوية بمستشفى مبارك” بالكويت للنيابة

أحالت وزارة الصحة في دولة الكويت أحد الأشخاص للنيابة العامة؛ بعد قيامه بتصوير مقطع فيديو ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى فيه كذبًا، بوجود سرقة أدوية من قبل العاملين في مستشفى “مبارك”.

ووفق صحيفة “25 فبراير” المحلية، فقد تم رصد الشخص من قبل كاميرات المستشفى أثناء قيامه بالتصوير، والتأكد من عدم صحة ادعاءاته بشأن سرقات الأدوية، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة؛ لتحريك الدعوى الجزائية في حقه.

يذكر أن صاحب الفيديو المزعوم قام بتصوير كراتين، مدعيًا أن العمال هربوا لما رأوه وحاول اللحاق بهم لكنه لم يتمكن من ذلك، مبينًا أن المستشفى هو مستشفى مبارك، وقال إن عربات فيها كراتين أدوية مليئة يسرقونها، ومؤكدًا أن السرقات تتم في قسم الصيدلية في السرداب.