كشف تفاصيل وفاة “شاب الصليبية” في الكويت

كشف مصدر أمني في دولة الكويت، يوم الثلاثاء، تفاصيل العثور على جثة شاب في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء، أمس الاثنين.

وقال المصدر إن الشاب “من غير محددي الجنسية (البدون) ويبلغ 19 عامًا من عمره”.

وأضاف أن “الجهات الأمنية تلقَّت بلاغًا يفيد بالعثور على الجثة فتوجَّهت لموقع الحدث، وتم فحص جثة الشاب وتبيَّن أن وفاته طبيعية، ولا يوجد أي آثار عنف نهائيًّا عليها، وتم إبلاغ النيابة العامة وتسجيل الوفاة طبيعية”، بحسب صحيفة “القبس” المحلية.

وأكد أن “لا صحة لما راج على مواقع التواصل الاجتماعي بأن سبب وفاته مشاجرة أو طعن من قبل مجهولين”.