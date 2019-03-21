خروج فتاة خليجية مع شاب آخر الليل ينتهي بمأساة لوالدها

تسببت فتاة في البحرين لوالدها بعاهة مستديمة، بعد أن طارد صديقها الذي أحضرها إلى المنزل بعد خروجهما خلسة، وشاهدها في سيارته، وعندما حاول إيقاف السيارة بالإمساك بمقدمتها، قاد المتهم سيارته مندفعًا وانحرف بها ليسقط الأب على الأرض، ويصاب بكسور في جمجمته ونزيف داخلي أدى إلى عاهة.

وبحسب موقع ”الأيام“ المحلي، فإن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أجلت قضية الشاب بالاعتداء على والد صديقته، إلى جلسة 9 أبريل/نيسان.

وفي التفاصيل، فإن شقيقة الفتاة اكتشفت أنها خرجت في الثالثة فجرًا وظلت حتى السادسة صباحًا، وعندما استيقظ الأب فوجئ بعدم وجودها فوقف خارج المنزل ينتظر عودتها، فشاهدها بسيارة شاب عشريني، فحاول إيقاف السيارة بالتمسك بمقدمتها، فما كان من الشاب إلا أن رجع بالسيارة إلى الخلف ثم انحرف بها يمينًا، فسقط المجني عليه على الأرض وفرّ الشاب من الموقع.

وقال المتهم في التحقيقات إن صديقته أرسلت إليه رسالة ”سناب شات“ تطلب منه الحضور إلى مسكنها في الثالثة فجرًا، فاستجاب وخرجا معًا، وعندما أعادها إلى البيت في السادسة صباحًا، شاهدت والدها الذي قام بالوقوف أمام السيارة، فطلبت منه التحرّك بسرعة دون أن تخرج من السيارة، وعندها سقط والدها وفرّ المتهم هاربًا، بينما اعترفت الفتاة بأنها على علاقة بالمتهم منذ 3 سنوات.