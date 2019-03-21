عشرات الوافدين المصريين يتقدمون بشكوى ضد كفيلهم بالكويت لتعرضهم للنصب

تقدَم أكثر من 65 عاملًا مصريًا في الكويت بشكوى جماعية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ضد كفيلهم، الذي اتهموه بعدم تنفيذه وعده بتوفير عمل معين لهم عند استقدامهم من بلادهم وعدم التزامه بدفع رواتبهم.

واتهم الوافدون المصريون كفيلهم بجلبهم من مصر مقابل مبلغ 1,100 دينار (3,300 دولار) من كل عامل، ووعدهم بالعمل في مهنة سائق مركبة لتوصيل مواد غذائية إلا أنه لم يلتزم بوعده، ولم يوفر لهم العمل المتفق عليه، كما لم يلتزم بدفع راتب شهري لكل سائق وهو 150 دينارًا (495 دولارًا)، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وبيّن العمال في شكواهم أنهم وصلوا الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومنذ ذلك الحين لم يتقاضوا أي مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية، ولم يوفر لهم العمل المتفق عليه، كما احتجزت جوازات السفر الخاصة بهم.

وطالب العمال، الهيئة العامة للقوى العاملة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكفيل، لاستعادة جوازات السفر والحصول على مستحقاتهم المالية.

وتأتي شكوى العمال بعد أيام من اعتصام لقرابة 30 عاملًا أمام سفارة بلادهم في الكويت إثر تعرضهم لعملية نصب من قبل صاحب إحدى الشركات التي تستقدم العمالة، وعدم التزامه بالعقد المبرم معهم.

وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في البلد الخليجي، الذي يقطنه أكثر من 4 ملايين نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين.