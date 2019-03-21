العثور على جثتين مشنوقتين لوافدين في الكويت

عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية، اليوم الخميس، على جثتين لشخصين من الجنسية الهندية مشنوقين في منطقتين مختلفتين في البلاد.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر أمنية أنه ”تم العثور على شخص معلق بحبل في رقبته بمبنى مهجور في ميناء عبد الله وقد فارق الحياة، في حين تم العثور على الشخص الثاني معلقًا بحبل على شجرة خلف محول الكهرباء في منطقة أبو حليفة“.

وأوضحت المصادر أنه تم الاتصال بالأجهزة المعنية؛ للتعامل مع الحادثتين واتخاذ الإجراءات اللازمة، مرجحةً أن تكون الحادثتان انتحارًا.

وفي حادثة منفصلة، ذكر مصدر أمني أن إحدى الفرق الأمنية توجهت إلى عمارة قيد الإنشاء في منطقة الجابرية بعد الإبلاغ عن سقوط وافد مصري منها.

وقال المصدر الأمني إن ”المبلِغ عن الحادثة أوضح أن هناك أشخاصًا كانوا يعملون مع الوافد المصري، الذي وجدت جثته ملقاة على سلم الدور الأرضي بعد سماع صراخ“.

وأوضح المصدر أنه ”تم الاتصال بوكيل النيابة وإفادته بالواقعة بالكامل، وقد أفاد بتسجيلها وفاة بشبهة جنائية، بعد حضور الأجهزة المعنية إلى مكان الحادثة ورفع الجثة“.