”عيد أم“ بلون الدم.. شاب يقتل شقيقه بـ5 طعنات دفاعًا عن والدته

خلال احتفال العالم العربي بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس/آذار من كل عام، أقدم شاب مصري على إنهاء حياة شقيقه بـ5 طعنات قاتلة، بعد تعديه على أمه بالسب والضرب والإهانة.

وبحسب بيان صادر عن الأجهزة الأمنية في مصر، الخميس، فإن شابًا أقدم على قتل شقيقه بعد أن أهان الأخير والدته واعتدى عليها، بمدينة الإسماعيلية شرق البلاد.

وكان بلاغ من أحد المستشفيات يفيد بوصول المجني عليه ”إسلام.ل“ 30 عامًا، عاطل، مصاب بـ5 طعنات نافذة بمناطق متفرقة من الجسم وتوفي فور وصوله للمستشفى.

وأشار البيان الأمني، إلى أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان البلاغ والمستشفى، وبسؤال أقارب المجني عليه تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه ”عصام“ 27 عامًا، بعد أن شاهد المتهم شقيقه المجني عليه، وهو يعتدي على أمه بالضرب والسب، بعد رفضها أن تعطيه أموالًا لشراء المواد المخدرة، مما أثار حفيظته.

وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم قام بسحب سكين المطبخ وطعن المجني عليه بـ5 طعنات نافذة بالرقبة والصدر أودت بحياته في الحال.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.