بعد إقالة نائب رئيس ”سكك حديد“ مصر.. نائب وير النقل يستقيل

أعلن نائب وزير النقل الجديد في مصر اليوم الخميس، استقالته من منصبه دون أن يفصح عن أي أسباب، وذلك بعد أيام من إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية في مصر، مصطفى سلطان.

وتقدم نائب وزير النقل الدكتور عمرو شعت، باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي دون أن يفصح عن سبب تنحيه عن المنصب المهم بعد فترة قصيرة من تولّي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفريق كامل الوزير حقيبة النقل في مصر.

وقال نائب الوزير المستقيل إنه أبلغ وزير النقل والمواصلات في مصر المهندس كامل الوزير، بعدم رغبته في الاستمرار بمنصبه في الوزارة، اليوم الخميس.

وعمل نائب وزير النقل المستقيل في وزارة النقل مساعدًا لشؤون السكة الحديد، والمترو، منتصف فبراير 2017 تزامنًا مع تعيين الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، إلى أن تم تعيينه نائبًا لوزير النقل، وحلفه اليمين أمام رئيس الجمهورية، نهاية أغسطس الماضي، قبل تقدمه باستقالته اليوم.

وشغل ”شعت“ رئاسة الهيئة القومية للأنفاق فترة 3 أشهر إلى جانب عمله كنائب لوزير النقل قبل تعيين الدكتور أحمد فودة رئيسًا للهيئة القومية للأنفاق.

وأقال وزير النقل والمواصلات الجديد في مصر، كامل الوزير، الأحد الماضي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية في مصر، مصطفى سلطان، بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبرى خلال الفترة الماضية، بعد ساعات من تفقد محطة سيدي جابر في محافظة الإسكندرية شمال البلاد.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد كلف كامل الوزير بحقيبة النقل خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في يوم الشهيد، التي عقدت خلال الفترة الماضية.

وتولَّى ”الوزير“ مهام حقيبته التي تعاني أزماتٍ طاحنةً عقب حادث محطة مصر، الذي راح ضحيته 22 مصريًّا، وأبعد نائب رئيس الهيئة من منصبه بعد التحقيق في المخالفات المالية.